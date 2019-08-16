Татар-информ

16 августа 2019, 19:38

Экономика и финансы

ОЭЗ «АлмА» рассматривает инвестпроект более чем на 7 млрд рублей

Рекомендуем

Экономика и финансы

ОЭЗ «АлмА» рассматривает инвестпроект более чем на 7 млрд рублей

Разместить производство предполагается на территории Лениногорска.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «АлмА» планируется реализовать новый инвестиционный проект на сумму свыше 7 млрд рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

«Сегодня Министерство экономики Республики Татарстан заключило соглашение о намерениях с новым потенциальным инвестором особой экономической зоны “АлмА“ – компанией ООО “Газовый вектор“», – пояснили в пресс-службе.

Разместить производства по изготовлению газовых баллонов CNG и LPG фирма планирует в Лениногорске.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о четырех инвестиционных проектах ОЭЗ «АлмА» на общую сумму более 49 млрд рублей. Таким образом, теперь совокупная стоимость пяти первых проектов особой экономической зоны превысит 56 млрд рублей. Их реализация позволит создать примерно 1300 рабочих мест на территории Альметьевского, Лениногорского и Нижнекамского районов Татарстана.

Министерство экономики РТ продолжает принимать заявки от компаний, заинтересованных в размещении производства в ОЭЗ «АлмА». Инвестору необходимо направить заявку, указав технические требования и контактную информацию. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Виталий Мутко в Казани: «Мы поддерживаем регионы, чтобы решать проблему дольщиков»
Новости дня
20:36
На фестивале Двор Unity Fest казанцы смогут заняться хатха-йогой, английским и чтением стихов

Площадки фестиваля развернутся во дворе дома № 30 по улице Голубятникова.

20:22
На выходные три детсада, три школы и ряд домов в Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

Свет отключат в Ново-Савиновском, Кировском и Московском районах.

20:08
Рустам Минниханов: «Без комплексной застройки квадратные метры будут плохо продаваться»

В Казанском Кремле состоялось совещание по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в РТ.

19:56
Медаль, памятный знак, марка и монета: что выпустят к 100-летию ТАССР в Татарстане

В Казани обсудили ход подготовки к 100-летию образования Республики Татарстан.

19:38
ОЭЗ «АлмА» рассматривает инвестпроект более чем на 7 млрд рублей

Разместить производство предполагается на территории Лениногорска.

19:37
Трубовоз лишился колеса после столкновения с малолитражкой «Дэу» в Альметьевском районе РТ

Авария произошла сегодня около пяти часов вечера на автодороге Альметьевск – Муслюмово у поворота к детскому лагерю «Орленок».

19:20
Мутко: Опыт Татарстана по созданию общественных пространств можно тиражировать на другие регионы

В Казани прошло совещание по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в РТ.

19:06
ВТБ на четверть снизил размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам
18:50
Поздравление с МКС и более 20 наград: в Казани отметили 60-летие татарстанского телевидения

В ЦКС «Московский» прошло торжественное мероприятие в честь ГТРК «Татарстан».

18:45
Аферисты обманули жительницу Альметьевска, пообещав компенсацию за БАДЫ при условии оплаты налога

Полицейские выяснили, что телефоны мошенников зарегистрированы в Москве.

18:34
«Сохранять и развивать лучшие традиции»: Рустам Минниханов поздравил старейшую телестудию РТ

Поздравление от имени Президента РТ зачитал Асгат Сафаров.

18:20
Мутко в Казани предложил сделать обязательным стандарт планировки домов и обустройства микрорайонов

Стандарт комплексного развития территорий утвержден в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», но пока носит рекомендательный характер.

18:03
Темная комната и шаг в пустоту: новые подробности гибели преподавателя казанского колледжа

Трагедия произошла в ноябре прошлого года, когда 35-летняя преподаватель колледжа погибла, упав с 14-метровой высоты в вентиляционную шахту.

18:00
До середины следующей недели в Татарстане сохранится жаркая погода

Погодные условия в республике ухудшились под воздействием теплого атмосферного фронта.

17:46
Над Казанью в рамках авиашоу пролетит секретный самолет Ту-214
17:41
Уснул за рулем фуры: в Казани начался суд по ДТП, в котором погибли женщина с маленькой дочкой

Авария произошла 27 мая на трассе в Зеленодольском районе Татарстана.

17:33
Водитель внедорожника сбил девочку в Казани и покинул место аварии, чтобы отвезти ее в больницу

Наезд на 13-летнюю девочку произошел накануне вечером напротив дома № 2 по улице Гафури.

17:26
«Рубин» объявил о прекращении выпуска послематчевых видео из раздевалки

Сообщение пародирует объявление телеканала «Матч ТВ» об отмене трансляции матча «Порту» — «Краснодар».

17:15
Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Альметьевске, пострадала 86-летняя женщина

Пострадавшую с ожогами 2-й степени (порядка 80% тела) и дыхательных путей доставили в ЦРБ.

17:12
Бесплатные буклеты с перечнем развлечений в дни WorldSkills Kazan распространят музеи и театры

С 22 по 27 августа четыре общественных пространства столицы РТ станут главными площадками культурно-массовых мероприятий.

17:03
Из агрофирмы, угрожающей безопасности полетов в аэропорту «Бегишево», вывезли почти 2 тыс. коров

Корма и фекалии животных привлекают птиц, которые могут попасть в турбину самолета и стать причиной авиакатастрофы.

16:56
В Казани представили медали 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019

В основу дизайна всех медалей легли национальные символы татар.

16:50
На авиашоу «Я выбираю небо» в Казани выступят пилотажная группа «Русь» и башкирские летчики

Шоу самолетов и вертолетов пройдет в небе над городом, а возле Центра семьи «Казан» развернут статичную экспозицию.

16:42
«Вы не только добываете нефть, но и вносите вклад в развитие»: Мухаметшин посетил юбилей «Ямашнефти»

Нефтепромысловое управление было создано в январе 1969 года, за минувшие годы коллективом управления добыто более 72 млн тонн нефти.

16:39
Над Казанью начались репетиции авиашоу «Я выбираю небо!»

Летчики отрабатывают программу, которую казанцы увидят 18 августа.

События