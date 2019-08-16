ОЭЗ «АлмА» рассматривает инвестпроект более чем на 7 млрд рублей

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «АлмА» планируется реализовать новый инвестиционный проект на сумму свыше 7 млрд рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.

«Сегодня Министерство экономики Республики Татарстан заключило соглашение о намерениях с новым потенциальным инвестором особой экономической зоны “АлмА“ – компанией ООО “Газовый вектор“», – пояснили в пресс-службе.

Разместить производства по изготовлению газовых баллонов CNG и LPG фирма планирует в Лениногорске.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о четырех инвестиционных проектах ОЭЗ «АлмА» на общую сумму более 49 млрд рублей. Таким образом, теперь совокупная стоимость пяти первых проектов особой экономической зоны превысит 56 млрд рублей. Их реализация позволит создать примерно 1300 рабочих мест на территории Альметьевского, Лениногорского и Нижнекамского районов Татарстана.

Министерство экономики РТ продолжает принимать заявки от компаний, заинтересованных в размещении производства в ОЭЗ «АлмА». Инвестору необходимо направить заявку, указав технические требования и контактную информацию.

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