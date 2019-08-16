Темная комната и шаг в пустоту: новые подробности гибели преподавателя казанского колледжа

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Вахитовском районном суде Казани продолжается процесс по делу о гибели преподавателя колледжа технологии и дизайна. Сегодня на судебном заседании были допрошены свидетели, которые рассказали подробности трагедии.

На скамье подсудимых – гендиректор строительной компании «Армида» 53-летний Сергей Печников. Именно его фирма занималась капремонтом здания колледжа. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших смерть человека. Свою вину он не признает.

Трагедия произошла 8 ноября прошлого года. 35-летняя преподаватель Луиза Губайдуллина вместе со своими коллегами решила осмотреть отремонтированные аудитории. В какой-то момент женщина зашла в один из кабинетов на втором этаже и не заметила, что там нет пола. Луиза сделала шаг и упала с 14-метровой высоты. Травмы, полученные женщиной, оказались несовместимыми с жизнью, и она скончалась на месте.

После случившегося в отношении гендиректора СК «Армида» было возбуждено уголовное дело. На время следствия мужчину поместили под домашний арест. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Перед началом судебного заседания в коридоре собрались свидетели происшествия, а также знакомые и студенты погибшей Луизы Губайдуллиной. Сам Печников на судебное заседание опоздал и пришел в суд в сопровождении сотрудника ФСИН и своего адвоката.

На суде коллега погибшей Луизы рассказала, что в тот день незадолго до трагедии в колледж приезжала комиссия и осматривала отремонтированные помещения, после чего преподаватели решили тоже пройтись по своим новым кабинетам.

«Она прошла по коридору мимо нас. Мы даже не заметили, как это произошло, все случилось очень быстро. Когда я осматривала свой кабинет, то услышала крик и грохот. Выбежав в коридор, я увидела, что дверь подсобного помещения открыта, а у входа лежит ее балетка», – рассказала свидетель.

Женщина добавила, что никаких знаков о том, что в помещении отсутствует пол или опасно заходить, не было.

«Это была подсобка, в которой уборщицы хранили инвентарь. Там нет окон, очень темно, и рассмотреть что-нибудь невозможно», – добавила свидетель.

Также на судебном заседании выяснилось, что в тот день в подсобке строители проводили ремонтные работы. Они же оставили в замке ключи, что, по мнению свидетелей, стало роковой ошибкой.

Выслушав свидетелей, судья отложил следующее заседание на 27 августа.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 8 ноября прошлого года в Казанском колледже технологии и дизайна погибла преподаватель, которая упала в вентиляционную шахту.



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