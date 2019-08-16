Елена Кривопатре

16 августа 2019, 17:41

Происшествия

Уснул за рулем фуры: в Казани начался суд по ДТП, в котором погибли женщина с маленькой дочкой

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Происшествия

Уснул за рулем фуры: в Казани начался суд по ДТП, в котором погибли женщина с маленькой дочкой

Фото: Елена Кривопатре

Авария произошла 27 мая на трассе в Зеленодольском районе Татарстана.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в Московском районном суде Казани стартовал суд по делу о смертельной аварии на трассе под Зеленодольском, в которой погибли женщина с полуторогодовалой дочкой.

Трагедия произошла 27 мая недалеко от поселка Новониколаевский. По версии следствия, водитель фуры уснул за рулем и протаранил пять легковушек, которые стояли на светофоре. Основной удар пришелся на «Шевроле», которую по принципу домино отбросило на «Ладу», а ту в свою очередь на «Ниссан». Японская легковушка вылетела на встречку, где задела «ГАЗель» и «Фольксваген», а затем влетела в отбойник.

«В момент ДТП в салоне ”Шевроле” находилась семья: супруги и их двое детей (полуторогодовалая девочка и 7-летний мальчик). От полученных травм малышка скончалась на месте. Позже в больнице умерла ее мать. Мальчик получил множественные переломы и до сих пор с трудом ходит. Глава семейства, который сидел за рулем, отделался незначительными травмами», – рассказал старший помощник прокурора Московского района Казани Руслан Зайнуллин.

Также пострадали водитель и пассажир «Лады» – они получили тяжелые травмы, добавил гособвинитель.

Водитель фуры, 36-летний гражданин Белоруссии Петр Белый свою вину полностью признал. Мужчина был доставлен в суд под конвоем – со дня аварии он находится под стражей. Сегодня суд продлил ему арест еще на два месяца.

Дальнобойщик просил рассмотреть его дело в особом порядке, но суд отказал ему, посчитав, что ускорить процесс не получится, так как необходимо допросить всех свидетелей аварии.

Потерпевшим по делу был признал отец погибшей малышки. Мужчина отказался общаться с журналистами. Его адвокат объяснил, что мужчина до сих пор не может прийти в себя после случившегося.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 27 мая на объездной трассе в Зеленодольском районе произошло смертельное ДТП с участием фуры и пяти легковушек.
 

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