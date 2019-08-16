Водитель внедорожника сбил девочку в Казани и покинул место аварии, чтобы отвезти ее в больницу

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Водитель внедорожника «Ниссан» сбил девочку в Казани и покинул место аварии, чтобы отвезти пострадавшую в больницу. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.
«В четверг, 15 августа, в 17.20 34-летний водитель автомобиля "Ниссан" напротив дома № 2 по улице Гафури, по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 13-летнюю девочку», – уточнили в ГИБДД.
Автомобилист посадил ребенка в машину и покинул место ДТП, чтобы отвезти его в больницу. Медики диагностировали у девочки перелом плеча.