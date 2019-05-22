Бесплатные буклеты с перечнем развлечений в дни WorldSkills Kazan распространят музеи и театры

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Развлекательная программа в дни проведения в Казани мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills доступна на сайте состязаний и в официальном мобильном приложении WorldSkillsKazan-2019. Также она будет бесплатно распространяться в виде буклетов в аэропорту, парках и популярных заведениях города, в том числе в кофейнях, музеях, театрах и выставочных центрах.

Об этом рассказал сегодня во время официальной презентации культурно-массовой программы руководитель Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров. Получить такой буклет также можно будет в информационных палатках парков и брендовых шатрах Visit Tatarstan.

В течение шести дней, с 22 по 27 августа, нон-стоп, по словам спикера, парк Горького, Горкинско-Ометьевский лес, набережная озера Нижний Кабан и улица Баумана окажутся наполнены различными досуговыми мероприятиями – концертами, мастер-классами, лекциями, встречами, трансляциями и любительскими соревнованиями.

Для каждой из площадок организаторы продумали собственную тематику. Так, ведущей темой в Горкинско-Ометьевском лесу станет современная рабочая молодежь. Помимо прочего, 24 августа здесь состоится встреча с Героем России, летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым.

Главной идеей происходящего в парке Горького будет дружба народов, стран и континентов. Концертный плейлист парка составят русская и татарская, африканская, американская, балканская, кубинская и иная музыка.

На набережной озера Нижний Кабан преимущественно творческими труппами разных театров окажется представлен современный Татарстан. Здесь же на плавучей сцене выступят Радиф Кашапов, оркестр Sforzando, Yuna Malsi Music, обожаемая многими Зуля Камалова и другие.

Улицу Баумана же организаторы отвели под национальную программу: выступления народных и фольклорных коллективов, мастер-классы по игре на национальных инструментах и так далее.

Как заверил Марат Закиров, вход во все парки и на все мероприятия развлекательной программы чемпионата профмастерства будет бесплатным и свободным.

«Платить нужно будет только на фудкортах – но еду все равно пришлось бы покупать», – все же оговорился руководитель Дирекции парков и скверов Казани. При этом он заверил, что график работы общественных туалетов во время WorldSkills продлен до завершения развлекательной программы каждой площадки.

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