Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Альметьевске, пострадала 86-летняя женщина

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара в Альметьевске, в котором пострадала 86-летняя женщина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне около десяти часов вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Невского горит небольшой частный дом», – уточнили в МЧС РТ.

В результате пожара, площадь которого составила 30 кв. метров, серьезные ожоги получила 86-летняя женщина. Пострадавшую с ожогами 80% тела и дыхательных путей доставили в ЦРБ Альметьевска.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.





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