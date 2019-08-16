Над Казанью начались репетиции авиашоу «Я выбираю небо!»

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В небе над столицей Татарстана начались репетиции летной программы авиашоу «Я выбираю небо!».

Над городом на высоте 300 метров уже пролетели турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковые ракетоносцы Ту-22М3, а также самолет Ту-214 – разработка КАПО имени Горбунова, которую в скором времени планируют передать в одну из силовых структур России.

Авиашоу «Я выбираю небо!» состоится 18 августа, в День воздушного флота России. В демонстрационных полетах будет задействовано более 25 бортов, включая вертолеты «Ансат» и Ми-8МТВ-1. Участниками праздника станут и парашютисты – с высоты 1200–1500 метров они приземлятся на площадку возле Центра семьи «Казан».

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