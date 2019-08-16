Трое мошенников-«гастролеров» обманывали жителей Татарстана, инсценируя потерю денег на улице

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Трое мошенников-«гастролеров» обманывали жителей Татарстана, Нижегородской области и Чувашии, инсценируя потерю денег на улице, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«12 августа в дежурную часть УМВД России по Нижнекамскому району поступило заявление от 66-летней местной жительницы. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что днем возле дома №18 по проспекту Строителей неизвестный мужчина похитил у нее 3 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские установили, что пожилая женщина сняла в банке деньги и отправилась домой. На улице к ней подошел мужчина, поднял с земли какой-то сверток, похожий на пачку денег, и предложил отойти в сторону. В это время к ним подбежал другой прохожий и стал убеждать, что это его деньги. Лжепотерпевший потребовал пенсионерку показать ему содержимое сумки и карманов. Испуганная женщина вытащила наличные и передала их одному из мужчин. Тот пересчитал деньги и вернул их хозяйке. После «спектакля» оба афериста убежали, а пострадавшая обнаружила пропажу денег.

В этот же день в полицию обратилась еще одна женщина, у которой по схожему сценарию были похищены 40 тыс. рублей.

Полицейские осмотрели места обоих преступлений, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором передвигались аферисты. Мошенников удалось задержать по горячим следам в Бугульме. Ими оказались 43-летний гражданин Украины, 62-летний житель Липецкой области и 50-летний гражданин Республики Казахстан.

Стражи порядка установили, что «гастролеры» причастны к аналогичным преступлениям, совершенным в Набережных Челнах, Нижегородской области и Чувашии. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Всех, кто пострадал от действий подозреваемых, МВД Татарстана просит обращаться по телефонам «02» или на «телефон доверия»: 291-20-02.



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