На выходные три детсада, три школы и ряд домов в Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В выходные, 17 и 18 августа, в Ново-Савиновском, Кировском и Московском районах Казани отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в субботу с 8 до 20 часов света не будет в Кировском районе — речь идет о школе № 67, общежитиях на Поперечно-Базарной улице (дома № 57 и 59) и доме № 29 на Горсоветской.

В это же время электричество отключат в Московском районе в детском саду № 376 и домах по улицам Бондаренко, Декабристов, Солдатская и Чистопольская.

С 8 до 17 часов без света останутся дома в Ново-Савиновском районе. Отключение затронет гимназию № 155, детсад № 99 и дома по улицам Амирхана, Меридианная, Четаева и по проспекту Ямашева.

В воскресенье с 8 до 20 часов отключение продолжится в Кировском районе. Света по-прежнему не будет в школе № 67 и общежитиях на Поперечно-Базарной улице, электричество также отключат в здании детсада № 30 и домах по улицам Адмиралтейская, Горсоветская, Урицкого и Клары Цеткин.

Света не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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