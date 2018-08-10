На авиашоу «Я выбираю небо» в Казани выступят пилотажная группа «Русь» и башкирские летчики

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Группа высшего пилотажа «Русь» и летчики из Уфы выступят на авиационном празднике «Я выбираю небо!» в Казани 18 августа. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления летной службы ОАО «Авиапром» Дмитрий Волошин.

«По сравнению с прошлым годом летная программа стала несколько шире, увеличилось количество участников. Помимо пилотажной группы “Русь“ на самолетах L-39 Albatros будет пилотажная группа из Уфы на самолетах Stinson 108», — рассказал он, уточнив, что группы выступят в конце мероприятия.

Праздник начнется в 15 часов. Сначала зрители увидят церемонию открытия и пролет флага WorldSkills над городом. Затем парашютисты приземлятся на площадку рядом с центром семьи «Казан», а потом свое мастерство покажут летчики. В небе над Казанью пролетят вертолеты «Ансат» и Bell 206В3. Экипажи же дальней авиации выступят на шести самолетах: одном Ту-95, двух Ту-160 и трех Ту-22МЗ. Кстати, на празднике в воздух поднимется новый самолет Ту-214, изготовленный на Казанском авиационном производственном объединении имени Горбунова.

Самолеты можно будет увидеть не только в воздухе, но и на экспозиции возле Центра семьи «Казан», добавил заместитель министра промышленности и торговли РТ Ильдар Мингалеев: «На статической экспозиции будет представлен самолет “Фермер“ производства казанской компании МВЕН и новый планер, изготовленный в лицее № 35, а также пятиметровый беспилотник ОКБ имени Симонова».

Во время проведения праздника в Казани перекроют движение на нескольких улицах.

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