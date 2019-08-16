Минниханов предложил внести Большое казанское кольцо и мост через Волгу в план 100-летия ТАССР

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко включить в федеральный план по подготовке и проведению 100-летия ТАССР строительство Большого казанского кольца и нового моста через Волгу в районе Нижнего Услона. Свое предложение руководитель республики озвучил на заседании оргкомитета в Казанской Ратуше.

«Есть тема, которая для нас очень важна, это Большое казанское кольцо. Мы получаем федеральную поддержку… Прошу рассмотреть как поручение Минтрансу РФ. И второе. Мы сделали предложение — это мост через Волгу», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что сейчас федеральная трасса огибает Казань с северной стороны и водителям приходится делать большой крюк. «Если бы мы провели трассу М7 до казанского аэропорта, мы смогли бы сократить трассу на 50 километров», – пояснил руководитель республики. Минниханов отметил, что под Казанью сейчас только один мост через Волгу, что создает большие неудобства водителям.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что нацпроект, касающийся комплексного развития магистральной инфраструктуры, обсуждался на заседании президиума по нацпроектам только на прошлой неделе. «Мы утвердили паспорт, там есть набор мероприятий. Эта трасса обсуждается, есть разные варианты, давайте поручим Минтрансу с Министерством экономического развития эту тему рассмотреть еще раз», – подвел итог Мутко.

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