(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о прекращении выпуска послематчевых видео из раздевалки. Решение принято после штрафа КДК РФС Романа Шаронова и самого клуба. Об этом сообщается в Twitter’е команды.

«По независящим от клуба причинам послематчевых видео из раздевалки больше не будет», — говорится в тексте.

Сообщение пародирует объявление телеканала «Матч ТВ» об отмене трансляции матча квалификационного раунда Лиги Чемпионов «Порту» — «Краснодар». «По независящим от канала причинам трансляция матча „Порту“ — „Краснодар“ не состоится», — появилась надпись на экране в день игры вместо самой трансляции.

Также в Twitter’е «Рубина» появилось видео, показывающее работу главного тренера команды Эдуардо Докампо, а именно собрание тренеров, теоретическое занятие и тренировку.

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