Из агрофирмы, которая угрожает безопасности полетов в аэропорту «Бегишево», вывезли 2 тыс. коров

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Из агрофирмы «Зай», расположенной в селе Ахметьево Заинского района, вывезли 2100 голов крупного рогатого скота.Требование о прекращении деятельности фирмы выдвинула Камская транспортная прокуратура, которая провела проверку и выяснила, что животноводческий комплекс находится в опасной близости к аэропорту «Бегишево», а это создает угрозу безопасности полетов. О том, что скот постепенно вывозят ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

С жалобой на агрофирму обратились представители аэропорта, которые сообщили, что корма и фекалии животных привлекают огромные стаи птиц. Последние являются потенциальной угрозой для самолетов, так как могут попасть в турбину и стать причиной авиакатастрофы.

В 2018 году суд вынес решение о прекращении деятельности агрофирмы «Зай», обязал вывести животных и освободить навозохранилища. Руководство предприятия, по данным источника, не выполнило требования в срок, за что им было выписано несколько штрафов на общую сумму в один миллион рублей. На сегодняшний день фирма выплатила практически все долги и вывезла 2 100 голов скота. На сегодня, по данным источника, на территории предприятия продолжают находиться около трех сотен коров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Камская транспортная прокуратура направила в агрофирму «Зай» представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Согласно Федеральному закону, животноводческие фермы, скотобойни, кормовые объекты, ямы для отходов, силосные ямы и другие подобные сельскохозяйственные объекты запрещено располагать ближе, чем в 30 километрах от полос воздушных подходов или ближе, чем в 15 километрах вне полос воздушных подходов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.