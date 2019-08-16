На фестивале Двор Unity Fest казанцы смогут заняться хатха-йогой, английским и чтением стихов

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В воскресенье, 18 августа, в Казани пройдет фестиваль искусств и творческих коллабораций Двор Unity Fest, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Площадки фестиваля развернутся во дворе дома № 30 по улице Голубятникова.

С 9 до 12 часов в зоне общеукрепляющей практики казанцы смогут присоединиться к занятиям реабилитационной йогой, хатха-йогой и цигун. С 10 до 20 часов во дворе будут работать уличные художники, а с 10 до 17 часов все желающие смогут присоединиться к созданию дизайнерских скворечников и инсталляций для украшения двора.

Кроме того, в программе фестиваля будут различные лекции — о раздельном сборе мусора, информационной гигиене, а также open-talk с представителями уличного искусства из разных городов.

В зоне фриспейса, которая будет работать с 10 до 18 часов, гостей фестиваля ждут буккроссинг, настольные игры, посткроссинг, чтение стихов и плэнер. С 16 часов можно будет присоединиться к клубу разговорного английского, а с 17 часов — сыграть в данетки.

На фестивале будет работать фудкорт, а самых маленьких посетителей ждут интерактивные развлечения. С 13 до 17 часов они смогут поиграть в дворовые игры — классики, вышибалы и другие.

На сцене фестиваля с 16.30 выступят музыканты и артисты театральных и танцевальных коллективов Казани.

Вход на фестиваль свободный.

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