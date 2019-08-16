«Вы не только добываете нефть, но и вносите вклад в развитие»: Мухаметшин посетил юбилей «Ямашнефти»

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Сотрудники подразделений «Татнефти» не только добывают «черное золото», но и вносят большой вклад в развитие тех районов, на территории которых работают. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на торжествах по случаю 50-летия НГДУ «Ямашнефть».

Поприветствовав участников торжественного собрания от имени Президента Татарстана, руководитель парламента напомнил, что за прошедшие пять десятилетий «Ямашнефть» стала одним из крупнейших, современных и передовых управлений в составе ПАО «Татнефть». «Сегодня трудно представить, каких трудов стоило руководству “Татнефти” получить согласие союзного Правительства на создание планово-убыточного предприятия», – сказал Фарид Мухаметшин.

Полвека назад перед только что созданным нефтепромысловым управлением была поставлена сложнейшая задача добычи нефти из 48 залежей на огромной территории. И с того времени началась реализация масштабного проекта, уникального как с точки зрения накопленного опыта нефтедобычи, так и по насыщенности территорий небывалым ранее количеством месторождений. За этими достижениями – напряженный труд геологов, буровиков, строителей, представителей других специальностей.

В своем выступлении Мухаметшин отметил, что несколько поколений «ямашинцев» осваивали огромные территории, открывали новые месторождения, с нуля создавали транспортную и производственную инфраструктуру топливно-энергетического комплекса, внедряли передовые технологии по добыче, транспортировке и переработке нефти. Словами благодарности и признательности вспомнил Председатель Госсовета РТ стоявших у истоков управления ветеранов – Александра Мордвинцева, Галину Ибрагимову, Виктора Коновалова, Александра Рыжикова и других.

«Заложенные ими традиции продолжает дружный коллектив, сильный своим профессионализмом. Вы не только добываете нефть, но по традиции большой вклад вносите в социальное развитие тех районов, на территории которых работаете», – отметил руководитель республиканского парламента.

По словам Фарида Мухаметшина, весомый вклад в развитие нефтяной промышленности республики внес Виктор Смыков, который руководит НГДУ «Ямашнефть» с 1985 года. «Это прекрасный человек, талантливый организатор, грамотный и креативный профессионал, активный депутат парламента», – отметил Председатель Госсовета РТ.

Завершая свое поздравление, Мухаметшин выразил надежду, что НГДУ «Ямашнефть» и в дальнейшем будет развиваться так же уверенно и стабильно, внося достойный вклад в экономику республики. «Ваш юбилей украшают отличные производственные показатели и крепкая социальная база. Без сомнения, инициативному, творческому и работящему коллективу управления по силам все. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку нефтяниками социальной сферы, села, культурно-исторических проектов», – подчеркнул руководитель парламента РТ.

Нефтепромысловое управление «Ямашнефть» было создано в январе 1969 года. За эти годы коллективом управления добыто более 72 млн тонн нефти. Имеет санаторий-профилакторий «ЯН», горнолыжный комплекс, гостиницу и гольф-поле в селе Поташная Поляна Альметьевского района.

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