Татар-информ

16 августа 2019, 15:20

Политика

Видеофиксация нарушений и оперативность: эксперты дали советы наблюдателям на выборах в Госсовет РТ

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Политика

Видеофиксация нарушений и оперативность: эксперты дали советы наблюдателям на выборах в Госсовет РТ

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

На выборах в парламент республики ожидается рекордное количество наблюдателей – до 25 человек на один участок.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Члены корпуса «За чистые выборы» подготовили рекомендации для общественных наблюдателей на выборах, в том числе и в Госсовет Татарстана, – «10 заповедей наблюдателя». Об этом рассказал региональный координатор движения Павел Соломонов.

«Первая заповедь – это функция арбитра, то есть независимого наблюдателя со стороны Общественной палаты, от общественности. Это хорошее нововведение – мы идем не от политической партии, а именно от Общественной палаты», – заметил спикер.

В рекомендациях также говорится о необходимости видеофиксации нарушений и о замечаниях наблюдателю, поступающему неправомерно и создающему провокационные ситуации, чтобы вывести людей из психологического равновесия.

«Упоминается установка психологического контакта с участковой избирательной комиссией и с другими наблюдателями от партий, от общественных движений, оперативность подачи информации. Главное – уверенность в том, чем мы занимаемся», – добавил Соломонов.

Он также отметил, что документа, регламентирующего данные рекомендации, на данный момент нет, однако о них рассказывают на лекциях для наблюдателей, организованных в преддверии выборов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на выборах в Государственный Совет Татарстана ожидается рекордное количество наблюдателей. По словам председателя ЦИК РТ Мидхата Шагиахметова, на один избирательный участок может приходиться до 25 наблюдателей.

Выборы в Государственный Совет РТ VI созыва пройдут 8 сентября. В Госсовет Татарстана баллотируются 438 кандидатов – 202 кандидата по партийным спискам и 236 кандидатов-одномандатников. Также в этот день пройдут довыборы 190 местных депутатов в муниципальных образованиях республики. 

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