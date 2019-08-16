(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). На Казанском молочном комбинате ликвидируют последствия утечки аммиака. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 14.20 от оперативного дежурного ПАСФ "РегионСпас" поступила информация об утечке аммиака на складе готовой продукции Казанского молочного комбината, расположенного в доме № 7 по улице Академика Арбузова», – уточнили в МЧС РТ.

Персонал предприятия выведен на безопасное расстояние – в 50-метровой зоне от места утечки людей нет. На месте работают пожарные, которые выставили водяную завесу.

Установлено, что из подводящего патрубка 50-литрового резервуара происходило незначительное истечение паров аммиака.

Работникам предприятия удалось закрыть вентиль, тем самым прекратить истечение. Угрозы для жителей города нет.



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