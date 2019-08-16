Инспекторы ГИМС помогли добраться до берега рыбакам, у которых возле Камского Устья заглохла лодка

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Инспекторы ГИМС помогли добраться до берега двум рыбакам, у которых на Волге возле Камского Устья заглохла лодка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 13.34 на единый номер вызова экстренных служб 112 позвонил мужчина и сообщил, что у него на реке Волга заглох мотор на лодке, он находится рядом с Камским Устьем в 1-м км от берега», – уточнили в МЧС.

Меньше часа потребовалось инспекторам ГИМС, чтобы добраться до рыбаков и отбуксировать их лодку к берегу.



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