Динара Прокопьева

16 августа 2019, 15:08

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Мутко: Архитекторы со всей России должны учиться у создателей Горкинско-Ометьевского леса

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Мутко: Архитекторы со всей России должны учиться у создателей Горкинско-Ометьевского леса

Фото: Рамиль Гали

Вице-премьер РФ после прогулки по казанскому парку похвалил Татарстан за серьезный шаг в развитии комфортной городской среды.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Горкинско-Ометьевский лес в Казани – образец комфортной городской среды, в которую государство готово вкладываться финансово. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, общаясь с журналистами в Казани.

«Татарстан за последние годы, особенно после проведения Универсиады, сделал серьезный шаг в развитии комфортной городской среды. Парк, который мы видим, – это элемент общественного пространства, на которое государство хотело бы направлять и направляет свои ресурсы. Это образец комфортной городской среды, и надо, чтобы здесь обучались архитекторы других субъектов Российской Федерации», – заметил Мутко.

Экскурсия по Горкинско-Ометьевскому лесу не случайно вошла в график рабочего визита вице-премьера в Казань. Благоустройство парка началось в 2016 году, а спустя год общественное пространство стало победителем конкурса Минстроя России «Лучшие российские практики благоустройства».

«Мне кажется, что Горкинско-Ометьевский лес – это замечательный пример многофункционального пространства, которое обустроено таким образом, чтобы жителям всех возрастов было, чем заняться здесь. Природность, которая здесь сохранена, – наше большое достижение. Это то, чего, к сожалению, часто не могут сделать наши коллеги по стране, потому что у них немного устаревшее представление о пространстве», – сказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым она провела для Виталия Мутко экскурсию по обширному парку в Приволжском районе Казани, имеющему шесть входов и выходов с разных сторон. Таким образом, он связывает друг с другом сразу несколько спальных районов города.

Для обустройства Горкинско-Ометьевского леса была создана междисциплинарная команда – экологи, кинологи, лыжники, бегуны и местные жители принимали участие в проекте. Об этом рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова, руководившая работами.

Особое внимание здесь уделено защите окружающей среды - в парке работает экоцентр «Дом» и созданы экотропы. Асфальтовые дорожки не заходят в лес – архитекторы использовали деревянный настил, под которым проходят электрические сети. За счет этого удалось не повредить корни деревьев.

Еще одно достижение создателей парка, которое увидел Виталий Мутко, это деревянная детская площадка, под которой лежат электрические сети для освещения лесных труб. В 2017 году «Грибы» в этой игровой зоне стали победителями общероссийской премии «Архиwood».

Вице-премьер РФ также посетил пункт проката спортивного инвентаря и кафе, где его ждали глава Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров и волонтеры. Они рассказали Виталию Мутко о подготовке к мировому чемпионату рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 и попросили сделать общую фотографию на память. 

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