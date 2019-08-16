(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В Казани в Доме-музее Владимира Ленина впервые встретились 11 потомков Тимофея и Елизаветы Орловых. Семья владела усадьбой, где в 1888-1889 годах снимали квартиру Ульяновы.

«Семья Орловых в жизни Ульяновых сыграла значительную роль. Ульяновы были в Казани в тяжелые для своей семьи времена — казнили Александра, умер Илья Николаевич, Владимир Ильич участвовал в сходке, был сослан, вернулся, и не всякий приютил бы у себя дома такую семью. Тимофей Фёдорович взял на себя такую смелость», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» старший научный сотрудник Дома-музея В. И. Ленина Евгения Новикова.

В начале мероприятия все гости собрались в холле музея. Генеральный директор Национального музея Татарстана Гульчачак Назипова поприветствовала пришедших и поблагодарила потомков за то, то нашли время приехать в Казань. К слову, внуки Орловых приехали в столицу Татарстана из Москвы и города Дзержинска Нижегородской области.

«Музей без подлинника — это не музей. Спасибо вам большое, что вы откликнулись и готовы преподнести ваши семейные реликвии в музей, это можно только приветствовать», — добавила Назипова.

После гостей пригласили посетить мини-выставку «Усадьба Орловых. Пролог», где в небольшом количестве представлены архивные документы, фотографии и другие личные вещи, в прошлом переданные музею.

Потомки Орловых – супруги Владимир и Наталья Фомичевы приехали в Казань из Москвы. Историей рода они интересуются давно, но со многими из своих дальних родственников на мероприятии встретились впервые.

«Полтора года назад мы были здесь, просто приехали в Казань на экскурсионную поездку. Зашли в этот музей, познакомились с музейными работниками. Потом с нами связалась Татьяна Ивановна (Басова, директор дома-музея В. И. Ленина — прим. Т-и), и начались телефонные звонки, переговоры, переписка. Она приехала в Москву, мы передали ей часть материалов, альбом фотографий, много оригинальных документов», — рассказали супруги.

На эту встречу они также приехали не с пустыми руками — привезли с собой подлинные документы потомков, рукописи.

В целом мероприятие приурочено к 185-летию со дня рождения Тимофея Федоровича. Гости также посмотрели фильмы об усадьбе и по традиции посадили деревья на Памятной аллее музейного сада.

«В прошлом году в нашем музее была заложена Памятная аллея потомками родственников Владимира Ильича. В этом году в это же самое время, в августе, к нам приехали потомки Орловых — владельцев усадьбы, и они тоже продолжат эту традицию, посадят елочки на эту памятную аллею», — добавила сотрудник Дома-музея Ленина Евгения Новикова.

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