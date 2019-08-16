Татар-информ

16 августа 2019, 13:30

Экономика и финансы

Пять социальных проектов Приволжья претендуют на гранты до 1,2 миллиона рублей

Экономика и финансы

Пять социальных проектов Приволжья претендуют на гранты до 1,2 миллиона рублей

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Мобильный оператор Tele2 подводит предварительные итоги V Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, организованного фондом «Навстречу переменам». В полуфинал конкурса вышли 43 проекта из 19 регионов России, из них пять социальных инициатив поступили из регионов Приволжья.

Цель ежегодного конкурса «Навстречу переменам» — помочь социальным предпринимателям, которые разрабатывают способы решения социальных проблем в сфере детства в своем регионе. Проект проходит при поддержке Tele2, газеты Metro и группы компаний VIASAT.

С 15 марта по 21 июня 2019 года на конкурс фонда «Навстречу переменам» подали заявки 324 социальных предпринимателя со всей России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 137 проектов. Затем лучшие работы конкурсантов определили сотрудники фонда и экспертный совет, в который вошли представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалисты в области социального предпринимательства.

Большинство проектов представили жители Северо-Западного федерального округа. На втором месте по числу участников оказались Москва и Московская область. Третьим по числу проектов стал Приволжский регион — за грант конкурса поборются пять социальных предпринимателей из Нижегородской области и Марий Эл.

Самой многочисленной стала номинация «Инновационный проект» — она насчитывает 32 полуфиналиста. Еще 7 социальных предпринимателей оценили свой проект как «Локальный», а 4 конкурсанта прошли в полуфинал в номинации Digital.

Основные направления заявок полуфиналистов — поддержка детей с особенностями развития и создание для них дополнительных возможностей. Часть проектов ориентирована на помощь сиротам и детям в тяжелой жизненной ситуации. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные работе с подростками и профориентации выпускников школ. Несколько проектов посвящены профилактике вредных привычек.

Полуфиналисты приглашены на обучающие семинары в Москве и Санкт-Петербурге. Во время обучения они получат подробную информацию о подготовке к следующему этапу конкурса, а также приобретут знания в области социального проектирования, бизнес-моделирования, управления проектами и финансов. Спикерами курса будут исполнительный директор фонда «Навстречу переменам» Евгения Телицына, директор по развитию бизнеса PHILIN Светлана Горбачева, руководитель тренинговой программы «Дискавери» и центра «Подвал» Юлия Шевелева, а также директор центра делового обучения «Мастер-класс» и спикер программ MBA Дмитрий Москвин и другие.

После обучения полуфиналисты представят свои проекты на очных интервью с сотрудниками фонда «Навстречу переменам» и партнерами конкурса. Авторы лучших проектов 20 ноября приедут на финал конкурса в Москву, где взрослое и детское жюри определит победителей. Они получат от Tele2 и фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере до 1,2 млн рублей.

Для каждого победителя будет разработана индивидуальная программа поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года. Больше о фонде можно узнать на сайте «Навстречу переменам».


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