Татар-информ

16 августа 2019, 15:44

Общество

«Без уважения соседей друг к другу не будет мира»: детские лагеря поддержали акцию «Единой России»

Рекомендуем

Общество

«Без уважения соседей друг к другу не будет мира»: детские лагеря поддержали акцию «Единой России»

Партия «Единая Россия» проводит акцию «Наш двор – территория добрососедства», направленную на укрепление дружеских связей между жителями.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Акция «Наш двор – территория добрососедства», инициированная партией «Единая Россия», помогает формировать здоровые отношения между соседями. Об этом во время акции в детском оздоровительном лагере «Чайка» заявила координатор акции – партийная активистка Арина Емельянова.

«Сегодня к акции присоединяются детские лагеря, и здесь состоится праздник “Сказки нашего двора“. Идея мероприятия основана на добрососедских отношениях между людьми. Подобные акции помогают формировать здоровые отношения между людьми, прививать детям уважение к старшим, соблюдать чистоту и порядок во дворах. Людям небезразлично, в каком состоянии находятся их дворы, насколько они благоустроены и какая в них царит атмосфера», – отметила Емельянова.

Активистка добавила, что в Татарстане уже достаточно много сделано для улучшения качества дворов, включая установку спортивных дворовых площадок. И хорошо, что эта работа продолжается, причем очень важно учитывать мнение татарстанцев, подчеркнула она.

В ходе мероприятия Арина Емельянова предложила всем ребятам принять участие в конкурсе в трех номинациях – «Рисунок», «Фотография» и «Видеоролик», а всем детским лагерям – присоединиться к акции и предлагать взрослым свои интересные идеи.

«Тематика сегодняшнего мероприятия “Сказочные дворы“, в ее рамках дети ходят друг к другу в гости и через сказки знакомятся с национальными традициями разных культур. Я считаю акцию “Наш двор – территория добрососедства“ и наш праздник самыми доброжелательными мероприятиями», – отметила руководитель детского оздоровительного лагеря «Чайка» Светлана Дурандина.

Детям рассказали, как встречать гостей, как быть гостеприимными, какие интересные игры можно проводить во дворах. Всему этому дети учатся на примере сказочных героев. Так, юная воспитанница лагеря по имени Дана отметила: «Во дворах все должны быть дружными и все соседи должны уважать друг друга, потому что без этого не будет мира. И все должны любить друг друга».

Одна из основных задач акции «Наш двор – территория добрососедства» – продвижение идей добрососедства, попытка через развитие добрососедских отношений между жителями многоквартирных домов смягчить чувство одиночества, а также рост отчуждения и социальной напряженности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Флаг WorldSkills пронесут над Казанью на вертолете Ми-8

Новости дня
16:14
Во время церемоний начала и закрытия чемпионата WorldSkills перекроют 14 участков казанских дорог

Перекрытые дороги будут доступны только для общественного транспорта и машин со спецпропусками.

15:48
Флаг WorldSkills пронесут над Казанью на вертолете Ми-8

Церемония состоится на празднике «Я выбираю небо!» 18 августа.

15:44
«Без уважения соседей друг к другу не будет мира»: детские лагеря поддержали акцию «Единой России»

Партия «Единая Россия» проводит акцию «Наш двор – территория добрососедства», направленную на укрепление дружеских связей между жителями.

15:29
Инспекторы ГИМС помогли добраться до берега рыбакам, у которых возле Камского Устья заглохла лодка

Меньше часа потребовалось инспекторам ГИМС, чтобы добраться до рыбаков и отбуксировать их лодку к берегу.

15:20
Видеофиксация нарушений и оперативность: эксперты дали советы наблюдателям на выборах в Госсовет РТ

На выборах в парламент республики ожидается рекордное количество наблюдателей – до 25 человек на один участок.

15:17
На Казанском молочном комбинате ликвидируют последствия утечки аммиака

Персонал предприятия выведен на безопасное расстояние.

15:14
«Музей без подлинника — не музей»: в казанском доме В. И. Ленина встретились потомки семьи Орловых

Мероприятие приурочено к 185-летию со дня рождения Тимофея Орлова.

15:08
Мутко: Архитекторы со всей России должны учиться у создателей Горкинско-Ометьевского леса

Вице-премьер РФ после прогулки по казанскому парку похвалил Татарстан за серьезный шаг в развитии комфортной городской среды.

14:56
Синоптики РТ предупреждают о дождях с грозами, граде и тумане

Температура воздуха по республике в дневные часы составит от +24 до +29 градусов.

14:49
Пожилая женщина сломала позвоночник, упав в казанском автобусе

85-летнюю женщину на карете скорой помощи доставили в больницу.

14:44
Победитель «Созвездия-Йолдызлык – 2014» представит Россию на «Новой волне»

Конкурс пройдет с 24 по 29 августа в Сочи.

14:40
Президент РТ: Новые парки и соцобъекты станут подарком к 100-летию ТАССР для татарстанцев

Подготовка к празднованию 100-летнего юбилея республики началась в 2015 году.

14:26
В Татарстане хотят организовать школу для обучения управлению беспилотниками

Вопрос проведения курсов прорабатывает Ассоциация пилотов беспилотных летательных аппаратов РТ.

14:18
Эксперт: Обманутые дольщики и вкладчики активны перед выборами в Госсовет РТ, хотя не против власти

Член исполкома корпуса «За чистые выборы» оценил готовность татарстанцев к выборам в Госсовет.

14:10
Виталий Мутко: Казань – третий город России по посещаемости туристами

Мероприятия международного уровня повысили туристическую привлекательность Татарстана, считает вице-премьер РФ.

14:03
Водитель иномарки вылетел на красный и сбил 11-летнего мальчика на самокате в Казани

ДТП произошло на пешеходном переходе у дома № 29а на Ямашева.

13:58
Виталий Мутко: Татарстан входит в десятку лучших регионов по объемам строительства жилья

Вице-премьер РФ предложил строить в Казани комплексные микрорайоны с развитой социальной инфраструктурой и общественными пространствами.

13:56
Житель Атнинского района выиграл плазменный телевизор, подписавшись на три издания «Татмедиа»

Шерстяные одеяла, мультиварку, блендер и мясорубку вручили самым активным подписчикам.

13:55
В Татарстане осудили мужчину, который почти семь лет насиловал и избивал пасынка

39-летнего жителя Сармановского района приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

13:48
Мутко: В план по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР включены 75 мероприятий

Мероприятия плана по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР рассчитаны на 2019-2020 годы.

13:36
Шесть дней нон-стоп: Дирекция парков и скверов Казани представила план развлечений в дни WorldSkills

Парк Горького, Горкинско-Ометьевский лес, набережная Нижнего Кабана и улица Баумана наполнятся сценами, мастер-классами и лекториями.

13:33
В Казани водитель иномарки сбил 13-летнего подростка на мопеде

ДТП произошло у поселка Краснооктябрьский.

13:30
Пять социальных проектов Приволжья претендуют на гранты до 1,2 миллиона рублей

Tele2 поддерживает благотворительный фонд «Навстречу переменам» с 2012 года.

13:26
Виталий Мутко в Казани: В арендном жилье заинтересованы 7 млн россиян

По мнению вице-премьера РФ, социальное арендное жилье необходимо молодым семьям, соцработникам, полицейским.

13:21
Восемь лет колонии получил татарстанец, который зарезал отчима за просьбу не курить на сеновале

29-летний мужчина набросился на отчима, нанес множественные ранения ножом и спрятал тело в подпол.

События