Победитель «Созвездия-Йолдызлык – 2014» представит Россию на «Новой волне»

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Победитель Открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства Татарстана «Созвездие-Йолдызлык» — уроженец Зеленодольска Данил Буранов представит Россию на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба «Созвездия-Йолдызлык».

По словам генерального продюсера фестиваля, лауреата Премии Правительства РФ в области культуры Дмитрия Туманова, Буранов — один из лучших воспитанников «Созвездия».

«Парень из Зеленодольска, из простой рабочей семьи — внимательно слушал учителей, правильно расставлял приоритеты — и что называется “сделал себя сам” — он пример для юных “созвездинцев”. И что самое главное, несмотря на какие-то стереотипы, Москва его не испортила, а сделала сильнее», — отметил Туманов.

На участие в «Новой волне» россияне подали 1500 заявок. Из них отобрали 150 претендентов в рамках конкурса «Стань звездой Новой Волны 2019» в соцсети «Одноклассники» среди молодежи до 35 лет. Далее исполнители проходили живые прослушивания, где жюри определило двух лучших участников — Буранова и московскую группу «Давинчи». Оценивали претендентов певец Филипп Киркоров, композитор Игорь Крутой, продюсер Анастасия Мухина и другие.

«“Новая волна” и “Созвездие-Йолдызлык” похожи в форматах организации и “внутренней кухни” — нас готовят, постоянно с нами работают педагоги, и что также очень важно, нас очень много и конструктивно критикуют, указывают на ошибки и недочеты и подсказывают, как их можно устранить и исправить. Дают очень много базовой информации, которая в дальнейшем помогает разумно и органично “существовать” на сцене», — рассказал Данил Буранов. Он поблагодарил «Созвездие-Йолдызлык» за путевку в жизнь.

«Новая волна 2019» пройдет 24 — 29 августа в Сочи. В Олимпийском парке выступят музыканты из 11 стран мира, среди которых Россия, США, Италия, Испания и другие.

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