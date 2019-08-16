Виталий Мутко: Татарстан входит в десятку лучших регионов по объемам строительства жилья

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Жилье в Татарстане строится высокими темпами, что позволяет республике входить в топ-10 регионов страны по объемам строительства. Об этом заявил вице-премьер России Виталий Мутко, общаясь с журналистами в Казани.

«Жилищная сфера Татарстана демонстрирует очень хорошие темпы строительства. Сейчас на этапе стройки находятся более 3,5 млн кв. метров. Вводится жилье на 2–2,6 млн кв. метров. Это большие объемы для республики. Она шестая по объему жилищного строительства [в России]», – отметил Мутко.

Он уже посетил казанский жилой комплекс «Весна», где строится большая школа на 1,5 тыс. учеников. Она должна открыться 1 сентября этого года. Вице-премьер РФ оценил строительные подходы, которые используются при возведении микрорайона.



«Конечно, наша задача – строить комплексные микрорайоны, чтобы там сразу была среда – школа, детский садик, благоустроенная дворовая территория. Это нужно, чтобы уйти от понятия спальных районов. Чтобы это был район, в котором можно жить и найти возможности для каждой семьи: для пожилых людей, для семей с детьми. В микрорайоне, который мы посещали, все это предусмотрено», – подчеркнул Виталий Мутко.

Во второй половине дня Президент Татарстана и заместитель Премьер-министра РФ переберутся в Казанский Кремль. Там состоится совещание по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», основной темой которого станет переход застройщиков на проектное финансирование.

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