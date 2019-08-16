Татар-информ

16 августа 2019, 14:18

ПолитикаОбщество

Эксперт: Обманутые дольщики и вкладчики активны перед выборами в Госсовет РТ, хотя не против власти

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ПолитикаОбщество

Эксперт: Обманутые дольщики и вкладчики активны перед выборами в Госсовет РТ, хотя не против власти

Фото: архив

Член исполкома корпуса «За чистые выборы» оценил готовность татарстанцев к выборам в Госсовет.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Обманутые дольщики и вкладчики — группы, которые проявляют особую активность в преддверии выборов в Госсовет РТ, хотя они и не настроены против власти. Об этом сообщил член исполнительного комитета корпуса «За чистые выборы» Антон Лукаш на заседании Открытого штаба наблюдателей в Общественной палате РТ.

«Эти люди накалены и, естественно, они проявляют активность. Они не против власти, а за улучшение того, что им принадлежит по закону. Если бы во всех субъектах это решалось так, как решается у вас в Татарстане, было бы очень здорово», — отметил спикер.

Также, по мнению Лукаша, в Татарстане довольно высокий уровень жизни, однако социальные группы дисгармонируют, создавая резонанс.

«У вас специфическая среда — вы близки к столице с точки зрения электорального состава, а с точки зрения электоральных срезов у вас большой средний класс. У вас в Татарстане очень сильное традиционное восприятие реальности. За счет этого социальные группы очень дисгармонируют», — добавил член исполкома корпуса «За чистые выборы».

Об организации Общественной палатой РТ Открытого штаба наблюдателей было объявлено на заседании 7 августа. Штаб станет площадкой для обсуждения вопросов, связанных с организацией выборов. В работе Открытого штаба наблюдателей примут участие представители политических партий и общественных объединений, кандидаты в депутаты, наблюдатели, юристы, политологи, социологи, представители экспертного сообщества и другие. Они оценят действия участников выборного процесса на каждом из его этапов, проверят прозрачность всех этапов, качество и доступность информации о выборах, законность агитационной работы кандидатов, их равный доступ ко всем формам агитации, соблюдение прав избирателей и т. д.

Выборы в Государственный Совет РТ VI созыва пройдут 8 сентября. В Госсовет Татарстана баллотируются 438 кандидатов — 202 кандидата по партийным спискам и 236 кандидатов-одномандатников. Также в этот день пройдут довыборы 190 местных депутатов в муниципальных образованиях республики.

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