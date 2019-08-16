В Татарстане осудили мужчину, который почти семь лет насиловал и избивал пасынка

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Татарстане судили отчима, который почти семь лет насиловал и избивал пасынка, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствие установило, что весной 2012 года злоумышленник попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летнего пасынка, но мальчик сопротивлялся, пока в доме не появился его родственник, и отчиму пришлось прекратить приставать к школьнику», – рассказал Шептицкий.

Спустя два месяца мужчина остался наедине с младшим пасынком, которому было 7 лет. С тех пор злоумышленник систематически насиловал и избивал ребенка, угрожая расправой, если тот кому-либо сообщит о случившемся. Преступную деятельность удалось пресечь лишь в январе этого года, когда мальчик рассказал обо всем матери.

Суд приговорил 39-летнего жителя Сармановского района к 16 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в совершении 99 эпизодов преступлений.

Шептицкий отметил, что следствие детально изучило обстоятельства, которые способствовали совершению преступления. В итоге четверо работников школы, где учился мальчик, были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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