Шесть дней нон-стоп: Дирекция парков и скверов Казани представила план развлечений в дни WorldSkills

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня Дирекция парков и скверов Казани и департамент культурных программ 45-го мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019 презентовали план развлекательных мероприятий, которые пройдут на общественных пространствах столицы Татарстана в дни состязаний – с 22 по 27 августа.

Парк Горького, Горкинско-Ометьевский лес, набережная озера Нижний Кабан и улица Баумана станут на это время главными культурно-развлекательными площадками города. Все они будут работать нон-стоп шесть дней подряд, предлагая посетителям разнообразный досуг. Для каждой из площадок организаторы продумали собственную тематику, в соответствии с которой сформировали программное наполнение.

Так, ведущей темой мероприятий в Горкинско-Ометьевском лесу станет современная рабочая молодежь. Здесь будут транслироваться церемонии открытия и закрытия чемпионата, встречи с послами WorldSkills, а также концерты, диджей-сеты и лекции. 23 августа гвоздем программы станет выступление Тины Кузнецовой, а 24-го здесь состоится встреча с Героем России – летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым. 26 августа в парке расскажут о новых технологиях – робожуках, киберспорте и так далее.

Основной идеей программы парка Горького будет дружба народов и стран. Здесь расскажут о культурных кодах государств и континентов, а на излюбленном месте казанцев, большом газоне, заработает глобальная мастерская WorldSkills. Желающие смогут попробовать себя в роли гончаров, художников по дереву, плиточников, программистов и иных профессионалов. Организаторы намерены установить здесь пятиметровый арт-объект, а в концертном плейлисте представить не только русскую и татарскую, но и африканскую, американскую, балканскую, кубинскую и другую музыку.

На набережной озера Нижний Кабан окажется представлен современный Татарстан. Свои спектакли здесь покажут труппы театра Тинчурина и ТЮЗа, творческой лаборатории «Угол», будут работать книжный магазин и лекторий центра современной культуры «Смена». С плавучей сцены посетителей будут развлекать Радиф Кашапов, оркестр Sforzando, Yuna Malsi Music и обожаемая многими Зуля Камалова.

Улицу Баумана организаторы отвели под национальную программу. Здесь состоятся концерты оркестра народных инструментов и народного танца, выступления фольклорных коллективов и мастер-классы по игре на национальных инструментах.

Культурно-развлекательные площадки будут начинать свою работу ежедневно во второй половине дня и заканчивать ее с наступлением темноты или чуть раньше. График работы общественных туалетов скоординировали с массовыми мероприятиями, продлив его до их завершения.

Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров подчеркнул, что вход во все парки и на все мероприятия развлекательной программы мирового чемпионата профмастерства будет бесплатным и свободным.

Окончательное решение по мерам обеспечения безопасности в местах массового скопления людей в общественных пространствах с правоохранителями еще не согласовано, однако дирекция предполагает отсутствие рамок металлоискателей и увеличение числа представителей силовых структур в парках. Полиция, заверил Закиров, будет дежурить на площадках круглосуточно.

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