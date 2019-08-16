Мутко: В план по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР включены 75 мероприятий

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В план по подготовке к празднованию 100-летия ТАССР включены четыре раздела, которые состоят из 75 мероприятий. Об этом сообщил сегодня вице-премьер РФ Виталий Мутко в Казани на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР.

«Татарстан активно работает над реализацией федеральных проектов. 100-летие Татарской АССР – событие федерального масштаба. Татарстан вносит весомый вклад в образование, спорт, экономику, науку и культуру нашей страны. Организация и проведение 100-летнего юбилея позволят продемонстрировать общепризнанные достижения республики», – сказал он.

По словам вице-премьера, состоящий из четырех разделов план включает 75 основных мероприятий. Это торжественные и праздничные события: I Игры стран СНГ в Казани, международный экономический саммит «Россия – Исламский мир», федеральный Сабантуй. Второй раздел посвящен культурному развитию и социально значимым событиям. Третий состоит из научных, издательских и информационных проектов. Четвертая часть плана касается строительства, ремонта и благоустройства. Скоро состоится торжественное открытие воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери, в Казани возведут Соборную мечеть.

Планом предусмотрены ремонт, строительство и капитальный ремонт социально значимых учреждений. Дополнительно ведется подготовка 180 объектов. Это строительство сельских клубов, строительство и капремонт детсадов, капремонт учреждений соцобслуживания, возведение спортплощадок, лыжных баз и бассейнов.

«Мероприятия плана рассчитаны на 2019-2020 годы. Времени не так мало. Федеральная власть может чувствовать себя спокойно. Власти Татарстана – команда профессионалов, которая умеет реализовывать проекты любого масштаба», – заключил Мутко.

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