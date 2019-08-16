Татар-информ

16 августа 2019, 13:56

Общество

Житель Атнинского района выиграл плазменный телевизор, подписавшись на три издания «Татмедиа»

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Общество

Житель Атнинского района выиграл плазменный телевизор, подписавшись на три издания «Татмедиа»

Фото: Султан Исхаков

Шерстяные одеяла, мультиварку, блендер и мясорубку вручили самым активным подписчикам.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Самый активный подписчик изданий АО «Татмедиа» из Атнинского района выиграл плазменный телевизор. Розыгрыш прошел на первом этаже здания «Татмедиа» по адресу ул. Декабристов, 2.

«Каждые полгода мы разыгрываем телевизор среди людей, которые подписались на три или более издания и прислали нам свои квитанции. На конкурс приходят заявки из разных регионов России: Крым, Челябинск, Екатеринбург, Пермский край, Башкортостан и другие», — отметила заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Эльвира Исмагилова.

В конкурсе приняли участие 178 подписчиков. Среди них разыграли не только телевизор, но и 12 комплектов шерстяных одеял, мультиварку, электрическую мясорубку и блендер.

Главный приз — телевизор — выиграл житель Атнинского района Рафаэль Мухаметзянов.

Подарки подписчикам отправят по почте.

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