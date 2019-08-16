Житель Атнинского района выиграл плазменный телевизор, подписавшись на три издания «Татмедиа»

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Самый активный подписчик изданий АО «Татмедиа» из Атнинского района выиграл плазменный телевизор. Розыгрыш прошел на первом этаже здания «Татмедиа» по адресу ул. Декабристов, 2.

«Каждые полгода мы разыгрываем телевизор среди людей, которые подписались на три или более издания и прислали нам свои квитанции. На конкурс приходят заявки из разных регионов России: Крым, Челябинск, Екатеринбург, Пермский край, Башкортостан и другие», — отметила заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Эльвира Исмагилова.

В конкурсе приняли участие 178 подписчиков. Среди них разыграли не только телевизор, но и 12 комплектов шерстяных одеял, мультиварку, электрическую мясорубку и блендер.

Главный приз — телевизор — выиграл житель Атнинского района Рафаэль Мухаметзянов.

Подарки подписчикам отправят по почте.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.