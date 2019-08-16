Мутко показали историю АПК Татарстана за 57 секунд на выставке Made in Tatarstan

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Посвященную 100-летию ТАССР выставку в Казанской ратуше посетил сегодня прибывший в столицу Татарстана вице-премьер России Виталий Мутко.

«В следующем году республика будет праздновать свое 100-летие. К этому празднику готовится весь АПК Татарстана. Мы сняли эксклюзивный исторический фильм. Материала было очень много, но мы смогли уместить его в 57 секунд, чтобы показать основные моменты становления АПК республики», – рассказал ИА «Татар-информ» первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов.

На выставочном стенде Минсельхозпрода РТ также представлены продукты питания, производимые в Татарстане. Собеседник агентства отметил, что республика обеспечена продуктами питания собственного производства на 100%. Кроме того, регион производит продукцию на экспорт.

«Наша продукция – мясная, хлебная, молочная поступает в другие регионы со специальными стикерами – “100 лет ТАССР“. Таким образом люди из других регионов будут знать, что республика имеет большую историю, и будут ее изучать», – отметил Титов.

На выставке Made in Tatarstan в Казанской ратуше представлена разнообразная продукция со специальной символикой «100 лет ТАССР». Это не только продукты питания, но и сувениры – валенки, разделочные доски, полотенца, кухонная утварь, а также верхняя одежда и алкоголь. На отдельных стендах выставлены исторические книги и документы.

«Здесь представлены книги из фондов Национальной библиотеки РТ – одной из самых богатых библиотек страны, которая насчитывает около 3,5 млн единиц хранения. На отдельном стенде экспонируются книги, посвященные 100-летию образования ТАССР и знаковым событиям из жизни республики. Второй стенд представляет современные исторические издания», – пояснила директор Национальной библиотеки РТ Сююмбика Зиганшина.

Соседний стенд организован сотрудниками Госархива РТ. На нем представлены уникальные документы по истории республики.

«Это документы начиная с 1921 года и до наших дней. Они свидетельствуют об укреплении торгово-экономических связей, социально-экономическом и культурном развитии. Самый древний документ – записки арабского путешественника Ахмеда ибн Фадлана о его поездке в Волжскую Булгарию. Отдельный стенд посвящен жизни республики в годы Великой Отечественной войны. Тогда были эвакуированы в Татарстан более 70 фабрик и предприятий», – заметил главный архивист отдела выставочной и публикаторской деятельности Госархива РТ Динар Фатихов.

Выставка Made in Tatarstan организована в связи с проведением в Казани заседания Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР.

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