ГИБДД Татарстана напомнила о штрафах за обгон по встречке, завершенный после запрещающего знака

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). На пленуме Верховного суда разъяснили, почему важно правильно рассчитывать расстояние для обгона по встречной полосе, сообщил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.

По закону, если водитель выехал на встречную полосу, соблюдая ПДД, но завершил маневр уже в их нарушение, то его действия будут квалифицированы как административное нарушение.

«Приведу пример: водитель на авто решил совершить обгон другого транспорта на участке дороги, где это разрешено, но при совершении маневра не рассчитал достаточное для этого расстояние и завершил его уже в зоне действия дорожного знака, запрещающего обгон», – рассказал Разумнов.

За данное нарушение водителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей или лишить прав на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения – на год.

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