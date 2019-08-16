В Нижнекамском районе спасатели вывели из леса заблудившихся супругов

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамском районе спасатели помогли заблудившимся в лесу супругам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в районе деревни Шереметьевка муж с женой оставили машину, ушли в лес за грибами и заблудились», – рассказали в МЧС.

Спустя несколько часов оперативная группа Нижнекамского ПСГ обнаружила 36-летнего мужчину и 30-летнюю женщину в трех километрах от Самоновки. Медицинская помощь спасенным не требовалась.

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