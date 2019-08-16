(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). На парковке в Казани загорелись «Лада Калина», «КАМАЗ» и погрузчик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о том, что у дома № 41 на улице 1 Мая горят автомобили. На месте огнеборцы выяснили, что на площади три квадратных метра огонь распространился на кузов грузовика, легковушку и погрузчик "Мустанг"», – рассказали в МЧС.

В результате пожара 47-летний мужчина с ожогами рук был госпитализирован в больницу. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в одном из авто.

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