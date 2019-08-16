В Татарстане и других регионах страны состоится экосубботник «Зеленая Россия»

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). С 7 по 28 сентября этого года во всех регионах страны, включая Татарстан, пройдут мероприятия всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

Эта акция представляет собой «практический урок бережного отношения к природе, целью которого является объединение всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, пробуждение в подрастающем поколении чувства бережного отношения к природе и проведение урока патриотического воспитания», отмечают организаторы субботника.

Активисты общественного движения «Зеленая Россия» приглашают всех желающих принять участие в мероприятиях акции и навести порядок в своих городах и поселках, на предприятиях и в школах, в парках и во дворах своих домов.

В рамках субботника состоятся занятия и экоуроки для детей, а также конкурсы и розыгрыши ценных призов и подарков для самых активных участников. На церемонии открытия акции будут организованы выступления артистов и творческих коллективов. Все участники получат шанс высадить именное дерево в честь родных и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне – в рамках эколого-патриотического проекта «Лес Победы».

Кроме того, в рамках подготовки к проведению всероссийской акции объявлен конкурс «Самое массовое участие региона в субботнике “Зеленая Россия“».

Ознакомиться с положениями и правилами проведения субботника можно на сайте www.genyborka.ru в разделе «Субботник». Награждение победителей пройдет в декабре во время вручения ежегодной национальной премии «Экологический Оскар».

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