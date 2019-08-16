Ак Барс Страхование советует оформить полис страхования школьника

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). «Скоро снова в школу», – шепчет погода вместе с витринами магазинов. И наряду с тетрадками и учебниками ответственные родители приобретают ребенку страховку от несчастного случая.

К началу нового учебного года компания Ак Барс Страхование напоминает о желательности продления или оформления полиса страхования школьника. Ведь учащиеся младших классов и подростки – пожалуй, одна из самых уязвимых категорий населения. Подвижные, энергичные и общительные, они стараются все попробовать и узнать самостоятельно. При этом в силу неопытности дети не всегда правильно оценивают обстоятельства и ситуацию, поэтому различные травмы, раны и ушибы – частый спутник их взросления. А это значит, что в случае ЧП родители несут расходы на лечение и реабилитацию. И страховое возмещение полученного вреда здоровью в этой ситуации придется как нельзя кстати для бюджета семьи.

Преимущество полисов страхования школьников от Ак Барс Страхования – доступная цена, одна из наиболее привлекательных на рынке. Оформив полис страхования от несчастных случаев, клиент получает уверенность на случай непредвиденных обстоятельств: растяжений, ожогов, переломов и других травм; материальную поддержку в случае причинения вреда здоровью и получение квалифицированной медицинской помощи без ущерба семейному бюджету. Выплаты производятся в течение десяти рабочих дней после принятия решения по страховому событию. Оформить полис можно на сайте ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ».

В отличие от большинства аналогичных программ, полис Ак Барс Страхование действует также в период каникул и выходных дней, 24 часа и семь дней в неделю по всему миру. А главное, в покрытие полиса Ак Барс Страхование входят занятия спортом.

«Родителям невозможно быть рядом с детьми, оберегая их все 24 часа в сутки, – отметил директор департамента прямых продаж ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» Камиль Туктаров. – Страховой полис защиты от несчастных случаев позволяет быть уверенным, что в непредвиденной ситуации ваша семья и ребенок получат поддержку».

14 августа компания Ак Барс Страхование отметила свой 13-й день рождения, в честь праздника до 18 августа она дарит скидку 13% при оформлении полисов на сайте. Скидка предоставляется на страхование от несчастных случаев, страхование спортсменов, страхование выезжающих за рубеж и страхование имущества.

Для получения скидки при оформлении полиса необходимо ввести промокод «absBday».

*Услуги предоставляются ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», лицензия ЦБ РФ СИ № 3867 от 06.06.2019, лицензия ЦБ РФ СЛ № 3867 от 06.06.2019.