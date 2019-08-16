Алексей Новиков

16 августа 2019, 11:41

Происшествия

ГИБДД Татарстана объяснила, за что могут оштрафовать водителей, когда срок лишения их прав истек

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Происшествия

ГИБДД Татарстана объяснила, за что могут оштрафовать водителей, когда срок лишения их прав истек

Прежде чем сесть за руль, водитель должен сдать экзамен на знания ПДД, оплатить все штрафы и пройти медосмотр.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). ГИБДД объяснила татарстанским водителям, за что их могут оштрафовать, когда срок лишения их прав уже закончился, рассказал заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов.

По закону, когда срок лишения водительских прав заканчивается, водитель должен сдать экзамен на знания ПДД, оплатить все штрафы и пройти медосмотр.

Если срок лишения окончился, а водитель всего вышеперечисленного не сделал и сел за руль, то он будет оштрафован.

«Административная ответственность за данное нарушение предусмотрена в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей», – рассказал Александр Разумнов.

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