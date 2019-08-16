Более 2,9 млн бюллетеней напечатают к выборам в Госсовет РТ на русском и татарском языках

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Татарстане к выборам в Государственный Совет РТ VI созыва отпечатают свыше 2,9 млн бюллетеней – по числу жителей республики, обладающих правом голоса. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии РТ.

«ЦИК Татарстана постановила изготовить избирательные бюллетени в количестве 2,9 млн штук на русском языке и на татарском языке, в том числе 99,2 тыс. штук для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)», – отметили в пресс-службе.

Для контроля за изготовлением, доставкой, хранением и погашением бюллетеней во время выборов будет образована рабочая группа из числа членов Центральной избирательной комиссии РТ с правом решающего голоса и сотрудников аппарата. Также утвержден порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней.

«Изготовленные бюллетени для голосования по республиканскому и одномандатным избирательным округам будут распределены среди территориальных избирательных комиссий республики согласно количеству избирателей в каждом муниципальном районе», – уточнили в ЦИК Татарстана.

Постановлением Центральной избирательной комиссии РТ в резерв составов участковых избирательных комиссий зачислены 1,9 тыс. человек. До начала работы УИК 28 августа будут проведены назначения в составы УИК, где имеются вакантные места. К работе на выборах депутатов Госсовета РТ участковые избирательные комиссии приступят в полном составе.

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан состоятся 8 сентября. Голосование пройдет на 2,8 тыс. участков. Замещению в парламенте республики подлежат 100 депутатских мандатов: 50 по партийным спискам, 50 – по одномандатным избирательным округам.

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