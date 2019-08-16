Татар-информ

16 августа 2019, 11:45

Происшествия

Двое подростков в масках с битой и отверткой напали на продавца челнинского рынка в его квартире

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Происшествия

Двое подростков в масках с битой и отверткой напали на продавца челнинского рынка в его квартире

Подростки надеялись найти в квартире молодого человека деньги.

(Набережные Челны, 16 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах двое подростков в масках с битой и отверткой напали на продавца рынка в его квартире. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городском подразделении СУ СК России по РТ.

14 августа вечером 23-летний гражданин Азербайджана находился у себя в квартире, когда в дверь позвонили. За дверью стояли двое в масках, у одного из них в руках была бейсбольная бита, у другого – отвертка.

«Они несколько раз ударили молодого человека битой по голове и ткнули отверткой в щеку и шею. К счастью, парень был дома не один, у него гостил дядя, который выскочил из комнаты и вступил в драку с преступниками, после чего те убежали», – рассказали агентству в следственном комитете.

Сам пострадавший работает продавцом на одном из городских рынков. Несмотря на то, что нападавшие были в масках, он узнал их – это были двое подростков, которые подрабатывают на том же рынке грузчиками.

«Одному из нападавших 15 лет – он учащийся кадетской школы, второму – 16, он учится в одном из городских колледжей. В настоящее время оба задержаны», – добавили в следкоме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой с проникновением в жилище». По словам подростков, в квартире парня они надеялись найти деньги. В ближайшее время суд изберет обоим меру пресечения, к слову, следствие планирует настаивать на помещении их в СИЗО.

 

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