В колонии Менделеевска задержали посетительницу, спрятавшую в подкладке сумочки деньги и сим-карты

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В колонии Менделеевска задержали посетительницу, спрятавшую в подкладке сумочки деньги и флэш-накопитель, сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«В процессе досмотра вещей жительницы Зеленодольска в ИК №10, прибывшей на длительное свидание к родственнику, правоохранители обнаружили в подкладке дамской сумки пять тысяч рублей, флэшку и три сим-карты», – рассказали в ведомстве.

На женщину составили протокол об административном нарушении. Нарушительнице грозит штраф до пяти тысяч рублей.

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