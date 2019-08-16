Росстат изучил изменения в рационе россиян почти за 40 лет

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). По сравнению с 1980 годом жители России стали есть почти в два раза меньше картофеля и более чем вдвое увеличили потребление фруктов и ягод. Об этом со ссылкой на тематический отчет Росстата передает РИА Новости.

За 38 лет ежегодное потребление картофеля сократилось со 117 килограммов на человека до 59, тогда как потребление фруктов и ягод выросло с 35 килограммов на человека до 74.

Несколько увеличилось потребление рыбы и рыбопродуктов – с 17 килограммов на человека в год в 1980-м до 22 килограммов в 2018-м, а также овощей и бахчевых – с 92 килограммов до 104. Потребление мяса сначала упало с 70 килограммов в год в 1980-м до 50 килограммов в 2000-м, а затем вновь выросло до 89 килограммов в 2018-м.

При этом упало потребление хлеба, круп и макарон – со 128 килограммов в год до 112. Серьезно сократилась доля в рационе молочных продуктов – с 390 килограммов в год до 266. Также несколько уменьшилось потребление яиц, сахара и кондитерских изделий.

Врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова заметила, что такие изменения в рационе могут быть связаны со стремлением к более здоровому образу жизни. «<…> уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба, и что нужно обязательно есть овощи и фрукты», – пояснила она.

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