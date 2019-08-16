(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Пьяный челнинец угнал «УАЗ», но врезался в отбойник на парковке гипермаркета, сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

«Днем на пульт охраны ОВО поступил сигнал о срабатывании сигнализации в гипермаркете на Набережночелнинском проспекте. Мужчина сел в чужой автомобиль, проехал некоторое расстояние и врезался в бордюр парковки. После этого он бросил авто и попытался убежать, но его остановили прибывшие росгвардейцы», – рассказали в ведомстве.

На место происшествия вызвали экипаж ГИБДД. Автомобиль с небольшими повреждениями вернули владельцу.

43-летнего неоднократно судимого мужчину передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон».

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