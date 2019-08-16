Минтруд России утвердил список запрещенных для женщин профессий

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Минтруд РФ утвердил перечень работ, на которых ограничивается использование труда женщин. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Документ вступает в силу с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении.

В списке значится 100 позиций в 21 группе: это работы с тяжелыми или опасными условиями труда — в химическом производстве, металлобработке, добыче нефти и газа, черной и цветной металлургии, судостроении и других отраслях. Отмечается, что женщины не могут работать горнорабочими, взрывниками, бурильщиками, авиационными механиками, лесорубами, водолазами и т. д.

Предыдущий список был утвержден в 2000 году и включает 456 профессий, запрещенных для женщин.

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