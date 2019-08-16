Ларионова: «Языковая тема станет ключевой для нового созыва Госсовета РТ»

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Языковой вопрос станет ключевым для депутатов нового VI созыва Государственного Совета Республики Татарстан. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» заявила заместитель председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

«Очень хотелось бы внести изменения в федеральное законодательство, установить право и обязанность изучения государственных языков. Мы не единственные в таком положении — в Башкортостане то же самое. Все республики с национальными языками сегодня заинтересованы в том, чтобы государственные языки изучались детьми», — отметила Ларионова.

По ее словам, сегодня не до конца решены вопросы методики обучения татарскому языку русскоязычных детей. Однако этой темой предметно занимается Министерство образования и науки РТ и лично министр Рафис Бурганов.

«Безусловно, в этих вопросах мы другие, нежели год назад, это очевидно. Но при этом больных и узких мест остается немало», — подчеркнула она.

Эти вопросы нужно решать без лишнего эмоционального накала, учитывая разные точки зрения и находя золотую середину, которая позволит детям достойно чувствовать себя в обществе, где конституционно закреплены два государственных языка, и знать международный английский язык, добавила зампредседатель Госсовета РТ.

При этом английский может стать не единственным иностранным языком, который будут изучать школьники.

«Думаю, у законодательного органа нашей республики в новом созыве эта тема будет ключевой», — заключила Ларионова.

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Татарстан состоятся 8 сентября. Голосование пройдет на 2,8 тыс. участков.

Интервью с заместителем председателя Государственного Совета РТ выйдет на сайте sntat.ru завтра, 17 августа. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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