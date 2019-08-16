В Бугульме из горящей квартиры на пятом этаже через окно спасли мужчину

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Бугульме из окна горящей квартиры на пятом этаже спасли мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в четыре часа утра в МЧС поступило сообщение о том, что в доме № 43 на Советской улице случился пожар – в одной из квартир в комнате загорелся диван на площади два квадратных метра», – рассказали в МЧС.

На месте пожарные ПСЧ №64 развернули автолестницу и спасли из окна 26-летнего мужчину. С ожогами рук и ног пострадавшего доставили в больницу.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

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