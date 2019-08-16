Минэкономики РТ приглашает желающих на первую в России лекцию президента корпорации Haier

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). 29 августа в КФУ впервые в России выступит с лекцией генеральный директор корпорации Haier Чжан Жуйминь. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Тема лекции — разработка новых методов управления современным производством на примере корпорации Haier», — говорится в сообщении.

Чжан Жуйминь получил много наград в области международного менеджмента и инноваций в сфере управления, в том числе: «Премия за вдохновленное лидерство», «Лидер мышления в области управления IMD», «Премия за вечное духовное лидерство азиатского бренда» и «Глобальная премия за лидерство Дейла Карнеги».

В 2015 году в рейтинге Thinkers 50 Чжан Жуйминь стал одним из 50 лучших мировых управленческих мыслителей.

Чтобы принять участие в открытой бесплатной лекции, нужно до 20 августа зарегистрироваться по ссылке.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на новом китайском заводе Haier приступили к испытательной сборке стиральных машин.

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