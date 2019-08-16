Татар-информ

16 августа 2019, 06:51

Общество

Стартовал ежегодный конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»

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Общество

Стартовал ежегодный конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса бесплатное.

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). До 10 сентября принимаются заявки на ежегодный всероссийский конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности», сообщает пресс-служба Минтруда РТ. 

«Основная задача Конкурса — выявление организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, изучение и распространение их опыта, развитие форм социального партнерства в организациях», — говорится в сообщении.

Участие в региональном и федеральном этапах конкурса бесплатное.

В конкурсе могут участвовать российские юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

С подробностями о конкурсе можно ознакомиться на сайте.

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