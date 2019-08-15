В Набережных Челнах очистят озеро, расскажут о разделительном сборе мусора и Антарктике

(Набережные Челны, 16 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах очистят озеро Лесная парка Прибрежный в рамках акции Русского географического общества, об этом журналистам сообщила заместитель председателя Русского географического общества в Набережных Челнах Алина Шарнина.

Акция пройдет 17 августа в рамках Международного Дня по очистке водоемов, которая проводится ежегодно, начиная с 2003 года. В Набережных Челнах она стала традиционной в 2017 году. Очистку озера Лесное проведут водолазы подводного исследовательского отряда РГО имени Алексея Леонова вместе с членами челнинского дайвинг-клуба «Борзый Карась». Кроме того, волонтеры уберут берег от хлама и пройдут мастер-класс по раздельному сбору мусора от экологического движения «Чистый лист».

Участников акции также ждет лекция председателя Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрия Шиллера.

«Дмитрий Шиллер очень увлекательно рассказывает об экспедициях в Антарктику. Думается, в этот раз его рассказа тоже заворожит аудиторию. Невозможно спокойно слушать, как он со своими товарищами спасался в шторм, преодолевал снежные завалы, проводил исследования» , — отметила Алина Шарнина.

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