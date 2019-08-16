Татарские писатели и поэты провели творческую встречу с жителями Автограда

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Накануне, 15 августа, в Центральной библиотеке им. Джалиля Автограда прошла творческая встреча татарских писателей и поэтов со своими читателями, пишут «Челнинские известия».

Гостями встречи стали Мансур Сафин, Зулейха Мингазова, Сирена Якупова, Айдар Суфиянов, Зимфира Исламова. Посетители смогли задать авторам интересующие их вопросы и узнать, над какими произведениями сейчас они работают. Отмечается, на встрече присутствовало много молодежи.

Мероприятие состоялось в преддверии празднования 100-летия ТАССР, а также 85-летия создания Союза писателей РТ.

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