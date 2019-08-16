Экологическая акция поможет собрать в школу ребят из неблагополучных семей Татарстана

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Новый благотворительный проект «Мусоровозик добра» пройдет в Казани 17 и 18 августа на набережной озера Кабан на фестивале «Печән Базары». Об этом сообщает Поволжская экологическая компания.

«Сдавая макулатуру на переработку, вы можете не только спасти деревья, но и оказать реальную помощь нуждающимся детям. Мы запускаем новый проект, направленный на сбор и передачу на переработку вторичного сырья, средства от реализации которого пойдут на покупку школьных принадлежностей для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», — сказано в обращении организаторов акции к жителям Татарстана.

Первая акция «Мусоровозик добра» пройдет 17 и 18 августа на набережной озера Кабан на фестивале «Печән Базары» с 12:00 до 18:00. Участники акции могут сдать макулатуру и ПЭТ-бутылки в сжатом виде. Кроме того, люди могут самостоятельно купить и принести общие тетради, циркули, дневники и рюкзаки для школьников. Привезти вторсырье также можно будет в последующие будние дни в Поволжскую экологическую компанию по адресу Казань, ул. Аделя Кутуя, 160 а.



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