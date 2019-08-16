В Камских Полянах пройдут соревнования по картингу на кубок ТАИФ-НК

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). 18 августа в Камских Полянах на автодроме возле спортивного комплекса «Олимпия» пройдут республиканские соревнования по картингу на кубок ТАИФ-НК в классах «Стриж», «Пилот» и «125-Стандарт». Об этом сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

Соревнования стали доброй ежегодной традицией. «В этот раз их приурочили к 37-летию моногорода», — говорится в сообщении.

В прошлом году в соревнованиях по картингу в Камских Полянах приняли участие 67 юных гонщиков из 15 городов Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.